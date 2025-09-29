FÚTBOL Fútbol Internacional -  29 de septiembre de 2025 - 13:52

FIFA sanciona a la Federación de El Salvador con multa económica y reducción de aforo

La FIFA sancionó a la Federación de El Salvador luego de los compartimientos en el partido ante Surinam el pasado 8 de septiembre.

FIFA sanciona a la Federación de El Salvador con multa económica y reducción de aforo

FIFA sanciona a la Federación de El Salvador con multa económica y reducción de aforo

FOTO: @ecuscatlan

La Federación de Fútbol de El Salvador anunció que fueron sancionados por parte de la FIFA con una multa económica y reducción de aforo para el próximo partido de la selección mayor, luego de los insultos discriminatorios y de racismo el pasado 8 de septiembre en eliminatorias ante Surinam.

La FIFA les colocó una multa de 62,715.00 dólares que deben invertirse para el plan integral contra la discriminación que deberá ser aprobado por la máxima institución de fútbol y la reducción del 15% de aforo para el próximo duelo.

La FIFA sanciona a El Salvador

El próximo partido de la selección mayor de El Salvador es el 10 de octubre de 2025 ante Panamá por las eliminatorias Concacaf, lo que representa un aproximado de 4,000 aficionados menos en el estadio Cuscatlán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1972733156324188557&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

FIFA sanciona a Sudáfrica por alinear jugador suspendido

Mundial Sub-20: EN VIVO, tabla de goleadores del certamen

El PSG jugará final de Copa Intercontinental el 17 de diciembre en Catar

Recomendadas

Últimas noticias