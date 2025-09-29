FIFA sanciona a la Federación de El Salvador con multa económica y reducción de aforo

La Federación de Fútbol de El Salvador anunció que fueron sancionados por parte de la FIFA con una multa económica y reducción de aforo para el próximo partido de la selección mayor, luego de los insultos discriminatorios y de racismo el pasado 8 de septiembre en eliminatorias ante Surinam.
La FIFA sanciona a El Salvador
El próximo partido de la selección mayor de El Salvador es el 10 de octubre de 2025 ante Panamá por las eliminatorias Concacaf, lo que representa un aproximado de 4,000 aficionados menos en el estadio Cuscatlán.