FIFA sanciona a la Federación de El Salvador con multa económica y reducción de aforo FOTO: @ecuscatlan

La Federación de Fútbol de El Salvador anunció que fueron sancionados por parte de la FIFA con una multa económica y reducción de aforo para el próximo partido de la selección mayor, luego de los insultos discriminatorios y de racismo el pasado 8 de septiembre en eliminatorias ante Surinam.

La FIFA les colocó una multa de 62,715.00 dólares que deben invertirse para el plan integral contra la discriminación que deberá ser aprobado por la máxima institución de fútbol y la reducción del 15% de aforo para el próximo duelo.

