FIFA sanciona a Sudáfrica por alinear jugador suspendido

La selección de fútbol de Sudáfrica fue sancionada con una derrota por haber alineado a un jugador suspendido durante el partido de clasificación al Mundial 2026 contra Lesoto el pasado mes de marzo, anunció el lunes la FIFA.

Así, su victoria 2-0 lograda el 21 de marzo en Polokwane se transforma en derrota 0-3, lo que complica sus chances de clasificarse para el Mundial del próximo año.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Como consecuencia los Bafana Bafana caen a la segunda posición del Grupo C de clasificación al Mundial 2026, superados en diferencia de goles por Benín. Lesoto se mantiene en quinta posición.

¿Qué pasó con Sudáfrica?

Sudáfrica violó el Artículo 19 del Código Disciplinario de FIFA al alinear a Teboho Mokoena, luego de que el centrocampista hubiera acumulado dos tarjetas amarillas contra Benín y Zimbabue, declaró el comité disciplinario de la FIFA.

Además, la Federación Sudafricana de Fútbol, que puede recurrir la sanción, debe pagar también una multa de 10.000 francos suizos (10.680 euros, 12.536 dólares).

La sanción da una vida extra a Nigeria, que con 11 puntos queda a tres unidades de Benín y Sudáfrica (ambas con 14) a falta de las dos últimas jornadas que se disputarán en octubre.

Sólo los equipos que queden en primera posición en los nueve grupos de clasificación al Mundial tienen garantizada su boleto.

Los cuatro mejores segundos de grupo jugarán unos play-off y el vencedor de los mismos jugará el torneo de repesca contra otras confederaciones internacionales.