Franco Mastantuono:  "Para mí el mejor del mundo ahora es Lionel Messi"

Pese a recalar en el Real Madrid , Franco Mastantuono se mojó en su presentación al señalar, según él , el mejor futbolista del mundo: "Para mí el mejor del mundo ahora es Lionel Messi . Soy argentino y estos últimos años el mejor es él".

"Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar", precisó el atacante, aunque elogió a su nuevo equipo: "En mi opinión el Real Madrid es el club más grande del mundo. Yo vengo a hacer mi camino".

El interés del PSG por Franco Mastantuono

Asimismo, el delantero confesó el interés por parte de otros clubes, entre ellos el París Saint-Germain, quien se proclamó el miércoles campeón de la Supercopa de Europa al imponerse al Tottenham en la tanda de penales.

"Sí es verdad que varios equipos se han interesado en mí. Lo agradezco mucho y todos mis respetos a esos equipos", admitió.

"Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo. También lo felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador, ya lo demostró. Todos mis respetos y agradecimiento por él", precisó Mastantuono que dijo que eligió el número 30 por ser el que utilizaba en el River Plate.

Mastantuono aludió a su charla con su nuevo técnico, Xabi Alonso, quien también se estrena en el Real Madrid esta temporada.

FUENTE: AFP