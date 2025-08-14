José Raúl Mulino felicita a Emily Santos por sus medallas en Juegos Panamericanos Junior

La nadadora Emily Santos ya está en Panamá luego de su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025 donde logró medalla de oro (100m pecho) y medalla de plata (200m pecho).

Declaraciones de José Raúl Mulino

“Quiero felicitar a la nadadora Emily Santos que logró dos medallas de oro en los Panamericanos Junior que se celebraron en Asunción, Paraguay, muchas felicidades y me alegro mucho de las distintas representaciones deportivas de nuestro país estén cosechando ese tipo de triunfos, ese tipo de medallas que nos caen muy bien, siempre es bueno recibir a nuestros atletas de regreso cargados de medallas”, expresó el mandatario.