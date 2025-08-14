NATACIÓN Otros deportes -  14 de agosto de 2025 - 08:56

José Raúl Mulino felicita a Emily Santos por sus medallas en Juegos Panamericanos Junior

Emily Santos ya está en Panamá luego de su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025 donde logró medalla de oro y plata.

Comité Olímpico de Panamá

La nadadora Emily Santos ya está en Panamá luego de su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025 donde logró medalla de oro (100m pecho) y medalla de plata (200m pecho).

José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, habló sobre la atleta durante la conferencia de prensa semanal.

“Quiero felicitar a la nadadora Emily Santos que logró dos medallas de oro en los Panamericanos Junior que se celebraron en Asunción, Paraguay, muchas felicidades y me alegro mucho de las distintas representaciones deportivas de nuestro país estén cosechando ese tipo de triunfos, ese tipo de medallas que nos caen muy bien, siempre es bueno recibir a nuestros atletas de regreso cargados de medallas”, expresó el mandatario.

