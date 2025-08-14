MLB: Última actualización sobre la lesión de Miguel Amaya

El receptor panameño Miguel Amaya sufrió una escalofriante caída después de pisar mal en la primera base, tras un rodado a las paradas cortas, en el encuentro entre los Cubs de Chicago y los Azulejos de Toronto en la MLB .

Amaya se había torcido el tobillo en el Rogers Centre y aunque las radiografías salieron negativas , volverá a la lista de lesionados, solo un día después de salir de la misma.

“Se ha hinchado bastante ya”, dijo Craig Counsell. “Irá a la lista de lesionados. Es una cosa de mala suerte, desafortunadamente, y lo vamos a extrañar", agregó el mánager de Chicago.

“No pudimos ver en vivo que era su tobillo”, relató su compañero Matt Shaw. “Vimos su reacción y fue realmente difícil. Hemos visto todo lo que Miggy ha hecho para volver aquí, y es un muchacho increíble, alguien a quien nos encanta tener aquí. Es una parte enorme de este equipo. Verlo caer, ser retirado en un carrito de esa manera, fue realmente difícil y lo sentimos mucho por él”.

Actualización sobre la lesión de Miguel Amaya - MLB

Según informó Aurelio Ortiz, el panameño de 26 años sufrió un esquince en su pierna izquierda tras la caída que tuvo anoche en el juego vs. Azulejos. El pie afectado amaneció hinchado y este viernes una resonancia magnética que se le hará en Chicago dirá el estado real de la lesión.

"El Kangri" en la actual temporada batea para .281, con 4 cuadrangulares, 14 carreras anotadas, 25 remolcadas, 9 dobles, 4 bases por bolas y 22 ponches.