Donovan Mitchell ¿Cuáles son las posibilidades reales de que juegue con Panamá?

Abdiel Blanco, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) habló en el programa El Desmarque de COS, sobre las opciones que tiene la Selección de Baloncesto de Panamá de contar con Donovan Mitchell .

"Hay varias contemplaciones, algunas legales desde la perspectiva de nosotros como país y lo que existe en la normativa, otras desde la perspectiva o restricciones que tiene FIBA. En primer como se sabe, Donovan es nieto de una señora panameña, no siquiera su madre tiene los papeles. Tendría que hacerse un reconocimiento de su madre para posteriormente hacerse el reconocimiento él. Si bien demora algo el trámite, sería viable poder hacerlo y seguramente tenemos todas la facilidades del gobierno y todos quisiéramos que tuviera sus papeles panameños", expresó Blanco.

"Está el tema de la restricción FIBA con el asterisco, hoy nuestro asterisco es y nuestra opción número uno es Jhivvan Jackson, evidentemente tener a Donovan sería maravilloso desde la perspectiva competitiva, de mercadeo, de todo lo que implica pero tendríamos que renunciar a jugadores en esta condición".

Manifestación expresa de Donovan Mitchell

"Son dos componente algo complicados y el tercero y más importante es la manifestación expresa de Donovan querer jugar para la selección de Panamá y no hacerlo con la de Estados Unidos, creo yo siendo la super estrella que es, tendría posibilidades sobre todo en esta nueva generación".

El jugador de los Cleveland Cavaliers estará en Panamá para la inauguración de la Copa Latina, encuentros amistosos que sostendrá la "roja sin mangas" ante Brasil, Argentina y Uruguay.