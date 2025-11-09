¿SE DESPIDE?: Tomás Rodríguez y su emotivo agradecimiento al Monagas SC

Tomás Rodríguez habló en conferencia de prensa luego del triunfo de Monagas SC ante Zamora donde brindó una asistencia para su compatriota Juan Villalobos.

"Estoy muy orgulloso de haber no sólo marcado los goles, sino de haber ayudado en lo que pude al club, a darle varias alegrías, no sólo en el torneo, en la fase previa de Copa Libertadores, creo que fue una experiencia importante para mí, haber marcado esos goles", expresó el ex del Alianza.

Rodríguez añadió: "Agradecido con esas personas que me ayudaron en esta etapa que tuve aquí, primero como líder en el primer año haciendo una historia importante llevándome el campeón goleador, es algo muy importante para mí y nada, en el segundo año me tocó un rol distinto, un rol de asistidor, lograr las asistencia que hice para mí fue importante, siempre voy a estar agradecido con este club que me abrió las puertas para jugar en el exterior".

Tomás es uno de los jugadores de Thomas Christiansen convocados para los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador para el cierre de las Eliminatorias CONCACAF.