Hansi Flick asegura que Lamine Yamal está recuperando previo al duelo contra Las Palmas

Yamal "ha vuelto y está preparado para jugar, no hemos decidido si desde el inicio, creo que podrá y jugará", declaró Flick en rueda de prensa en la previa al choque contra Las Palmas en Montjuic.

Interrogado por las situaciones que viven el Real Madrid y el Manchester City, -los españoles perdieron ante el Liverpool (2-0) en Anfield y los ingleses empataron en su campo ante el Feyenoord (3-3)-, Flick dejó claro que está concentrado sólo en su equipo. "No me preocupan el resto de equipos. No puedo analizarlo. Para Pep (Guardiola, técnico del Manchester City) le deseo lo mejor, tenemos una gran relación. Espero que el próximo partido sea mejor para él, le deseo todo lo mejor", abundó.

Hansi Flick habla de las lesiones en el Barcelona

Respecto a los pitos contra el neerlandés Frenkie De Jong, señaló que le gusta que los aficionados apoyen a cada jugador: "Eso es lo que me gusta y es lo que hacen nuestros aficionados. Tenemos una buena conexión con ellos. Los jugadores dan todo y los hinchas lo ven".

"Para mí, (De Jong) estuvo lesionado y ahora está progresando (...) Le estamos apoyando y en el centro tenemos muchos centrocampistas, entonces debo decidir que estén los jugadores al 100% y volveré a él cuando lo esté, la situación es que tenga minutos, y está progresando", subrayó el entrenador culé.

Flick también dijo que Gavi está progresando y que está satisfecho con él, mientras que indicó que el defensa uruguayo Ronald Araujo está cerca de volver, aunque no precisó la fecha.

También destacó que el club azulgrana le ha impresionado: "Mis compañeros podemos trabajar con una libertad absoluta. Podemos hacer todo lo que necesitamos. Los hinchas, cuando camino por la ciudad, son muy agradables conmigo. Son muy amables con nosotros. Es un placer".

FUENTE: AFP