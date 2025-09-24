Balón de Oro Fútbol Internacional -  24 de septiembre de 2025 - 08:29

Hansi Flick sobre Lamine Yamal: "Es una motivación no haber ganado el Balón de Oro para los próximos años"

"Es una motivación no haber ganado el Balón de Oro para los próximos años", afirmó Flick en rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

"Lamine lo ha aceptado de buen grado, está motivado para demostrar que es bueno. Quizá la temporada que viene sea candidato", agregó el preparador alemán, quien reveló que su vuelta al terreno de juego se acerca tras una lesión en el pubis.

Hansi Flick opinó sobre el renovado Camp Nou

Sobre el renovado estadio Camp Nou, que todavía no ha recibido la licencia de reapertura parcial, Flick reconoció que todavía no se ha acercado a ver las instalaciones.

"No he tenido tiempo para visitar el estadio. Llevo más de un año y no he podido. En Montjuïc jugamos la temporada pasada, con momentos fantásticos y no me importa dónde jugar", confesó.

"Lo que cuenta es el nivel que muestre el equipo, da igual Montjuïc, el Johan o el Camp Nou", añadió el preparador alemán que necesita ganar el jueves para seguir el rumbo triunfal del Real Madrid, que logró el martes su sexta victoria seguida en LaLiga ante el Levante (4-1).

