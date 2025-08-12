Ismael Díaz brindó su primera asistencia con el Club León

Los Rayados del Monterrey vencieron por marcador de 1-3 al Club León del panameño Ismael Díaz, en partido correspondiente a la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX celebrado en el Estadio León.

El extremo panameño de 28 años debutó en Liga MX, ingresando de cambio al minuto 64' y aportando su primera asistencia al 65'. El "Príncipe" ya había jugado sus primeros encuentros en la Leagues Cup, en las derrotas frente a New York City (1 de agosto) y Columbus Crew (5 de agosto).

Al minuto 14 de la primera mitad, luego de varias acciones destacadas, el arquero leonés Óscar García cometió un error al rechazar una pelota, situación que Jesús Manuel Corona aprovechó para poner el primer gol del partido.

Un nuevo error de la zaga de los Esmeraldas se convirtió en el segundo gol del partido. Cuando el reloj marcaba los 31 minutos jugados, Rodrigo Echeverría, lateral del León, falló en despejar un balón y fue ahí cuando Ricardo Chávez aprovechó para duplicar la ventaja regia en un mano a mano con el arquero.

De esta manera, llegó el descanso, con un claro marcador de 0-2 a favor de La Pandilla.

En el minuto 60, Sergio Canales aumentó aún más la ventaja rayada, luego de una serie de rebotes en el área tras un intento de Germán Berterame. De esta manera, el español marcaba el tercero del partido para el equipo del Cerro de la Silla.

La asistencia de Ismael Díaz

La Fiera respondió al 65 con una gran jugada de Daniel Arcila, quien condujo en diagonal en el borde del área con pase del canalero, para terminar poniendo un zapatazo poderoso en la base del poste y darle esperanza a los locales en el final del partido.

Los Rayados en cuatro fechas suman nueve puntos para ubicarse en la cuarta posición de la tabla, mientras que los "Esmeraldas" marchan en la posición 15 con tres unidades.

FUENTE: LIGA MX