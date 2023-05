Javier Tebas se disculpa con Vinícius Jr

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1661423344426549249 Habla Tebas tras el lío con Vinicius:



"No quería atacarle. Creo que, especialmente en Brasil, no se entendió mi mensaje y la intención". (Vía ESPN) pic.twitter.com/3TRqYuBSWv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2023

El 21 de mayo, Tebas le dejó un largo mensaje al atacante del Real Madrid, luego que él mismo comentará que LaLiga no hace nada frente al racismo .

¿Cuál fue el mensaje de Tebas que calentó el ambiente?

"Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente", escribió Tebas en Twitter.

"No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", añadió.

Mensaje de Vinícius

"Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve", fue el mensaje del brasileño el domingo 21 de mayo.