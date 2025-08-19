 Leagues Cup: Lionel Messi es duda para el duelo ante Tigres

El Inter Miami podría tener la baja de Lionel Messi para el duelo del miércoles ante el mexicano Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup, informó este martes el entrenador Javier Mascherano.

El astro argentino, que arrastra problemas musculares desde principios de mes, no entrenó este martes con el resto de sus compañeros.

Tras dos semanas de baja, Messi reapareció el sábado en la liga norteamericana (MLS) en el triunfo 3-1 ante Los Angeles Galaxy, en el que arrancó como suplente.

El capitán albiceleste, de 38 años, jugó toda la segunda mitad y anotó un gol decisivo pero también pareció sufrir molestias físicas sobre el césped, lo que activó las alarmas de cara a las eliminatorias de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

Lionel Messi no entrenó con el grupo

Este martes "Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado", dijo Mascherano en la conferencia previa al duelo ante Tigres en Fort Lauderdale (afueras de Miami).

El sábado "se sintió incómodo dentro de los 45 minutos que jugó. Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día y mañana pero no está descartado", afirmó.

"No te puedo decir hoy si va a jugar porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga", zanjó El Jefecito.

Sobre Tigres, en el que destaca el argentino Ángel Correa, exatacante del Atlético de Madrid, Mascherano señaló que es "un equipo con mucho poder ofensivo".

"El objetivo es neutralizar a Tigres, ser protagonistas, tener la pelota y llevar el partido a nuestro ritmo", apuntó. "Es un rival importante pero tenemos las armas para competir".