Presidente del Olympique de Marsella señala de "gravedad y violencia extrema" tema Rabiot y Rowe

El incidente que enfrentó el viernes a los jugadores de Olympique de Marsella Adrien Rabiot y a Jonathan Rowe tras la derrota en Rennes, y que llevó el martes al club a poner a ambos jugadores en venta, fue "un evento de una gravedad y una violencia extrema", explicó el miércoles el presidente del club, Pablo Longoria en una entrevista con AFP.

"Lo que pasó el viernes es un evento de una gravedad y una violencia extrema, algo inaudito. tuvimos que tomar una decisión luego de un evento que superó los límites aceptables en un club de fútbol, como en cualquier otra organización", explicó Longoria, que justificó "una decisión que protege a la institución, que protege la temporada".

Incidente en el Olympique de Marsella

"Yo no estaba en el vestuario", relata el dirigente español, "pero lo que puedo decir, por todo lo que me ha transmitido el staff deportivo y no deportivo, es que fue algo inaudito, violento, muy agresivo y que superó todos los límites".

"Roberto De Zerbi entrena desde hace 13 años, Medhi Benatia está en el fútbol de alto nivel desde que tiene 22 años y yo empecé en el fútbol profesional hace 20 años. Creo que tenemos suficiente experiencia entre los tres para decir que nunca antes habíamos visto algo así en un vestuario", añadió.

El viernes, durante la primera jornada del campeonato, Marsella se inclinó en el tiempo añadido (90+1) contra Rennes, club local que jugó gran parte del partido con 10 jugadores. Los momentos posteriores al partido fueron muy tensos en el vestuario de Marsella y un grave altercado enfrentó a Rabiot y a Rowe.

Ambos jugadores fueron apartados temporalmente el lunes del primer equipo, y el martes Marsella anunció que estaban en la lista de transferibles.

Rowe, que apenas jugó la pasada campaña tras llegar desde Norwich, parecía de todas formas encaminado hacia una salida, pero la decisión de separarse de Rabiot, que brilló en la pasada campaña, la primera con los colores de Marsella, ha sido una enorme sorpresa.

"¿Creéis que yo, presidente de Olympique de Marsella, estoy contento por tener que llegar a este tipo de situación con uno de los mejores jugadores de la pasada temporada y al que presenté como un ejemplo? Sinceramente, como club, sufrimos la situación. Somos víctimas de una situación, de una pelea sin límite, que es completamente inaudita en el mundo del fútbol", declaró Longoria.

FUENTE: AFP