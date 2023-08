Lionel Messi busca su primera final con Inter Miami

Los ganadores de los cruces del martes, que se enfrentarán en la final del sábado con sede aún por decidir, obtendrán automáticamente un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, la vía de acceso a la deseada vitrina del Mundial de Clubes de la FIFA.

En caso de derrota en el Subaru Park de Filadelfia, el Inter todavía peleará por un tercer cupo al principal torneo de clubes de Concacaf en el partido por el tercer puesto del sábado ante Nasvhille SC o Monterrey.

Tan solo un mes atrás, pocos esperaban que el Inter Miami tuviera estas metas a su alcance. La franquicia copropiedad de David Beckham, con solo tres años de vida en la MLS, ha tenido un nefasto inicio de temporada en la liga norteamericana y está hundida en el último lugar general con 18 puntos en 22 jornadas.

Messi aterrizó en Miami cuando el equipo acumulaba 11 partidos sin ganar y logró un impacto inmediato. El ganador de siete Balones de Oro transformó de arriba a abajo el equipo, revolucionó la ciudad de Miami alrededor de su nuevo ídolo y colocó al 'soccer' en el día a día de la actualidad deportiva estadounidense.

El capitán albiceleste, a quien acompañaron a Miami ex compañeros del FC Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba, ha estado a la altura de las expectativas desde su debut del 21 de julio ante Cruz Azul, cuando anotó el gol de la victoria 2-1 en el descuento.

Susto en el entrenamiento

A sus 36 años, Messi ha visto puerta en sus cinco partidos con su nueva camiseta rosa, sumando un total de ocho tantos que le sitúan como máximo artillero de la Leagues Cup.

"A Messi lo encuentro con las mismas ganas y el mismo deseo de competir y de ganar. Eso no lo tengo que explicar yo, se ve adentro del campo, pero mucho más tranquilo, mucho más feliz", señaló el lunes Gerardo Martino, técnico del Inter.

"La felicidad también tiene que ver con el lugar donde él ha decidido jugar. En Estados Unidos puedes seguir como entrenador o jugador pero en un marco de normalidad, que en otros lugares no se encuentra", desarrolló el 'Tata', que ya dirigió a Messi en el FC Barcelona y la selección argentina.

En su comparecencia, Martino también restó importancia a un aparente percance en el tobillo que había sufrido Messi en la práctica anterior.

"No vi exactamente que pasó pero imagino que si hubiera sido algo serio estarían todos escandalizados y como estaban todos bien, creo que no pasó nada", señaló.

Pocos después el Inter publicó en sus redes unas imágenes de un sonriente Messi subiendo al avión hacia Filadelfia, donde les espera el mayor reto hasta ahora del torneo.

Sobre el césped del Subaru Park, donde se espera un lleno de 18.500 aficionados, se vivirá un choque de estilos entre una de las mejores defensas de la MLS y un ataque que, revitalizado por Messi, suma 17 goles en cinco partidos de la Leagues Cup.

"Por favor no vendan sus boletos, no importa cuanto dinero les ofrezcan por ellos", pidió el técnico del Union, Jim Curtin, a sus aficionados.

Philadelphia es un equipo sin grandes estrellas pero con un bloque muy sólido en defensa que se hace fuerte especialmente en su cancha, donde no conoce la derrota en los 15 partidos disputados desde abril.

Monterrey, la baza de México

En la otra semifinal, el Monterrey tratará de mantenerse como el único superviviente de los 18 equipos mexicanos iniciaron la competición.

A los 'Rayados' les espera este martes otra complicada visita al Nasvhille SC, que viene de golear 5-0 a Minnesota en cuartos.

Pero Monterrey tampoco está falto de confianza. La escuadra que dirige el argentino Fernando Ortiz cuenta sus cinco partidos por victorias, se dio el gusto de eliminar en octavos a su vecino Tigres y remontó dos goles en contra para eliminar en cuartos por 3-2 al Los Angeles FC, vigente campeón de la MLS.

Para Monterrrey, liderado por su flamante fichaje Sergio Canales, el gran reto sigue siendo la recuperación física al llevar casi un mes viajando y compitiendo fuera de su país.

Ser el último equipo mexicano "implica más una responsabilidad, que una presión", afirmó Canales, ex jugador del Real Madrid y Betis. "Vengo de una liga donde los partidos se juegan a otro ritmo y cuesta adaptarse pero me voy acostumbrando y disfruto de que los partidos sean tan abiertos. Pocas veces he participado en una remontada como la del otro día" ante Los Angeles FC.

