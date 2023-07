Lionel Messi firma contrato con el Inter Miami

El Inter Miami publicó el mensaje, "Bienvenido 10" adjuntando un arte con la llegada de Lionel Messi al equipo, que tendrá lugar su presentación oficial este domingo desde las 7:30 pm.

Lionel Messi dejó el PSG una vez terminada la temporada y anunciaba su nuevo destino, no por razones económicas, si no por ir en busca de un club que ya no le exija tanto y tener a su familia en un buen entorno.