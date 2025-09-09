LPF: El Árabe Unido oficializó la llegada del DT Juan Sergio Guzmán

Tras la salida del técnico Javier Ainstein el 8 de septiembre, el Árabe Unido de Colón hizo oficial la llegada de Juan Sergio Guzmán como nuevo entrenador del Expreso Azul en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Los colonenses venían de lograr su primera victoria en la pasada jornada 7 por marcador de 2-1 sobre el Atlético Nacional.

El Club Deportivo Árabe Unido de Colón anuncia de manera oficial al profesor Juan Sergio "Jeringa" Guzmán como nuestro nuevo director técnico. Con una trayectoria marcada por la pasión, entrega y éxito, en la cual ya ha dejado una huella imborrable en Expreso Colonense. pic.twitter.com/VOQ9jrs2WT

"Con una trayectoria marcada por la pasión, entrega y éxito, en la cual ya ha dejado una huella imborrable en Expreso Colonense", precisó el comunicado del DAU.

"Protagonizó hazañas internacionales como: la primera victoria oficial de un equipo panameño en México(Rayados de Monterrey) y alcanzó los cuartos de final tanto en la Liga de Campeones de CONCACAF como en la Liga CONCACAF", añadieron.

Los colonenses actualmente marchan en la última posición de la Conferencia Este con 6 puntos.

Juan Sergio Guzmán y su trayectoria en el Árabe Unido

El técnico colombiano de 55 años tuvo su primer pasaje en el 2015 - 2017, luego 2019 - 2020 y su última travesía en la liga local con el DAU había sido en el 2021.