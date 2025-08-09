FC Barcelona anunció la salida de Inigo Martínez

El FC Barcelona anunció este sábado la salida del defensa español Iñigo Martínez, que según la prensa se unirá en las próximas horas al club saudita Al Nassr como agente libre.

"Queremos agradecerle sinceramente su profesionalidad, esfuerzo, dedicación y compromiso durante todo este tiempo compartido en las dos temporadas que ha defendido la camiseta azulgrana", escribió el Barça en un comunicado.

El defensa de 34 años, que llegó en 2023 al club blaugrana tras salir como agente libre del Athletic de Bilbao, cierra su etapa como culé luego de haber disputado 71 encuentros y anotado tres goles.

Se convirtió en "uno de los líderes vocales y sentimentales de un equipo que ha acabado la temporada con el triplete doméstico de Liga, Copa y Supercopa", recordó el cuadro catalán, que le deseó "mucha suerte y logros en el futuro".

Razones de salida de Iñigo Martínez

Pese a haber renovado en marzo su vinculación con el FC Barcelona hasta 2026, la prensa española destaca que el jugador tenía la palabra del club para salir en caso de que llegase una oferta que fuera de su interés.

El Barça no recibirá dinero por el traspaso pero sí liberará masa salarial con su salida, asunto clave para poder inscribir en el campeonato español a los nuevos fichajes.

FUENTE: AFP