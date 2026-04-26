LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  26 de abril de 2026 - 08:37

LPF: Sporting le pegó al Tauro FC y el Plaza Amador igualó con UMECIT en la J15

La conferencia Este nos dejó resultados emocionantes en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la LPF TIGO.

LPF: Sporting le pegó al Tauro FC y el Plaza Amador igualó con UMECIT en la J15

LPF: Sporting le pegó al Tauro FC y el Plaza Amador igualó con UMECIT en la J15

FOTO: LPF

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) nos dejó un triunfo de Sporting San Miguelito y dos empates.

En el Estadio de Los Andes, el Sporting San Miguelito venció 2-0 al Tauro FC con goles de Joel Barría y Gustavo Herrera.

En el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera, Alianza FC y Árabe Unido igualaron 2-2 en un emocionante choque donde los "Pericos" ganaban 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LPFpanama/status/2048237044871086542?s=20&partner=&hide_thread=false

Finalmente, CD Plaza Amador y UMECIT FC también empataron 2-2 en el COS Sports Plaza.

Movimientos en la tabla de posiciones - LPF

Con estos resultados en la Conferencia Este, los plazinos siguen liderando la tabla con 28 puntos, Alianza FC se mantiene segundo con 24 puntos, UMECIT escaló a la tercera posición con 22 puntos, Tauro bajo a la cuarta posición con 21 unidades, Árabe es penúltimo con 21 y Sporting a pesar de la victoria es último con 18 puntos.

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: CAI y CD Universitario se preparan para definir el posible último boleto a la Playoffs

LPF: La Conferencia Del Oeste puede definir sus Playoffs esta jornada

LPF: Partidos para la jornada 15 del Clausura 2026

Recomendadas

Últimas noticias