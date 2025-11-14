Mundial Sub-17: México eliminó a Argentina y se instaló en octavos

La Selección de México avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025 , tras superar a Argentina en penales 5-4 después de igualar 2-2 en el tiempo regular de los dieciseisavos de final.

El portero Santiago López se convirtió en el héroe cuando México se impuso en la tanda de penales tras un partido lleno de altibajos, asegurando así su pase a octavos de final. Ramiro Tulián adelantó a Argentina con un disparo colocado al ángulo superior derecho, pero México le dio la vuelta al partido tras el descanso.

Luis Gamboa abrió el marcador a los 50 segundos del segundo tiempo, antes de anotar otro gol poco después. Parecía que ese sería el gol de la victoria, hasta que López calculó mal un centro al área, permitiendo que Fernando Closter cabeceara a la red vacía. López se redimió en la tanda de penales al atajar el primer penal de Gastón Bouhier, antes de convertir él mismo el penal decisivo en el Aspire Zone - Pitch 2.

Otros clasificados a los octavos de final del Mundial Sub-17

La mitad de los ocho partidos de dieciseisavos de final de hoy se decidieron en la tanda de penaltis, en una primera ronda eliminatoria de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de Qatar que cumplió con las expectativas.

Los primeros cuatro partidos se decidieron en el tiempo reglamentario: Mali superó a Zambia, Portugal venció a Bélgica, Suiza derrotó a Egipto y Francia a Colombia. Posteriormente, México necesitó la tanda de penaltis para superar a Argentina, Irlanda dejó a Canadá con las ganas, Brasil venció a Paraguay y Marruecos sorprendió a Estados Unidos.

FUENTE: FIFA