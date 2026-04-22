Premier League: El Chelsea FC despide a su entrenador Liam Rosenior

El Chelsea FC ha anunciado de manera formal en sus redes sociales el despido de su entrenador Liam Rosenior esta mañana, quien había encajado cinco partidos consecutivos sin ganar en la Premier League .

Además, informaron que tomada la decisión, quien se encargaría de tomar las riendas del equipo hasta que se asigne otro entrenador sería Calum Mcfarlane, técnico interino que estará responsable del equipo hasta final de temporada.

En el comunicado añadieron que, su principal objetivo es la búsqueda de la clasificación a puestos europeos y avanzar en la FA Cup.

¿Por qué el Chelsea FC despide a su entrenador?

El entrenador inglés ya habría sido percibido luego de haber encajado cinco derrotas consecutivas en la Premier League, que por si fuera poco, el equipo tampoco logró anotar un solo gol en ninguno de esos encuentros.

Por la Champions League, su lucha por el campeonato terminó en los octavos al caer por un alarmante global de 2-8 frente al París Saint-Germain.

A pesar de ello, y la irregularidad del equipo, el entrenador habría conseguido seguir por la lucha de la FA Cup. Sin embargo, las exigencias del club han sido mayores por lo que, ha desencadenado inconformidad en los directivos originando su despido.