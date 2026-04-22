FC Barcelona vs RC Celta de Vigo: EN VIVO por la Jornada 33 de LaLiga

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22-04-2026 14:03
Calentamientos
Joan García lidera los calentamientos del FC Barcelona
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Let's go, Joan pic.twitter.com/PV4leS8Bjn— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026
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22-04-2026 13:53
Al ritmo de Lamine
El joven extremo espera brillar esta tarde
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Pure elegance. pic.twitter.com/zjVnAVDVE2— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026
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22-04-2026 13:44
Reencuentro
Pedri compartiendo con su excompañero Marcos Alonso previo al partido
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Reencuentros @FCBarcelona pic.twitter.com/hMiXpFMaxU— Celta (@RCCelta) April 22, 2026
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22-04-2026 13:17
Alineación del visitante
Así jugará el Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou.
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... ... #BarçaCelta #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/fBNCAksSEV— Celta (@RCCelta) April 22, 2026
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22-04-2026 13:15
Once blaugrana
El Barcelona con su alineación titular para el partido ante el Celta
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#BarçaCelta pic.twitter.com/0ryHN4cQbI— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026
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22-04-2026 12:29
El escenario
El estadio Spotify Camp Nou está listo para el partido del FC Barcelona vs Celta de Vigo.
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This is what we call home. pic.twitter.com/xlN4Exymnj— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026