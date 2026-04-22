Futbol Fútbol Internacional -  22 de abril de 2026 - 14:05

FC Barcelona vs RC Celta de Vigo: EN VIVO por la Jornada 33 de LaLiga

El FC Barcelona recibe en el Spotify Camp Nou a un tocado RC Celta de Vigo por la jornada 33 de LaLiga.

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FOTO / EFE
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Calentamientos

Joan García lidera los calentamientos del FC Barcelona

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Al ritmo de Lamine

El joven extremo espera brillar esta tarde

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Reencuentro

Pedri compartiendo con su excompañero Marcos Alonso previo al partido

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Alineación del visitante

Así jugará el Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou.

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Once blaugrana

El Barcelona con su alineación titular para el partido ante el Celta

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El escenario

El estadio Spotify Camp Nou está listo para el partido del FC Barcelona vs Celta de Vigo.

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