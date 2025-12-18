Según FIFA, clubes gastaron en el 2025 un 90% más en honorarios de agentes por traspasos

Los clubes de fútbol masculino gastaron, entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2025, 1168,51 millones de euros en concepto de horarios de agentes por traspasos internacionales, lo que supone un incremento del 90% respecto a 2024 según la FIFA .

Esta cifra representa el mayor desembolso total durante un año completo y supera con creces el récord anterior, que se registró en 2023, en 758,60 millones de euros, según arrojó el Informe sobre agentes de fútbol de la FIFA de 2025 publicado este jueves.

El mismo documento señaló que la proporción más elevada del gasto mundial en agentes corresponde a los clubes afiliados a la UEFA. La primacía de Europa en este apartado se debe, en gran parte, al desembolso de más de 319,85 millones de euros que han efectuado los clubes ingleses, los que más han gastado en este concepto.

En el segundo puesto de esta clasificación se sitúan los clubes alemanes, con 140,73 millones de euros, mientras que Italia completa el podio con un gasto de 121,63 millones de euros. España es cuarta en esta lista con 92,29 millones de euros.

En otro orden, Inglaterra también registró el mayor porcentaje de fichajes en los que participó un agente en el club de destino, con un 51,1 %, mientras que Serbia se anotó la mayor tasa de traspasos mediante un agente en el club de origen, con un 28,7%.

Este año, los agentes de clubes intervinieron en 3010 traspasos internacionales, un nuevo récord con un incremento del 38,1 % con respecto a 2024. Asimismo, en 2025 hubo 3730 traspasos internacionales en los que un agente ha representado al jugador fichado, lo que equivale al 15,3 % del total y supone un aumento del 19,9 % en comparación con el año pasado.

Informe de FIFA

"Las cifras de este año confirman la creciente relevancia que tienen los agentes en el fútbol profesional. Esperamos que el año próximo continúe una tendencia que incide en la importancia de tener en vigor un Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol exhaustivo para apuntalar esta evolución", afirmó Patricio Varela, jefe del Departamento de Agentes de la FIFA.

Por su parte, en el fútbol profesional femenino, el desembolso de los clubes en servicios de agentes este año ascendió a más de 5,29 millones de euros, una cifra más de 13 veces superior a la registrada en 2020 y más del doble que la del año pasado (2,64 millones de euros).

FUENTE: EFE