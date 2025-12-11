Resultados de la Europa League en su jornada 6 en fase liga

El gol del delantero español Pau Víctor le dio la victoria al Sporting de Braga ante el Niza por 1-0 en la sexta jornada de la Europa League , un resultado que sonroja a un cuadro francés que es colista con cero puntos y que consolida a los visitantes en la zona alta de la tabla.

El Niza de Franck Haise está virtualmente eliminado de la competición tras estas seis derrotas en seis partidos, con solo cuatro goles a favor y 13 en contra.

Pau Víctor, exjugador del Barcelona, hizo la diferencia en un partido igualado en cuanto a ocasiones con su tanto a los 28 minutos de encuentro, tras finalizar con un disparo preciso y raso desde el punto de penalti una transición rápida del Braga.

Una victoria importante para el conjunto luso, que se sitúa en el cuarto puesto con 13 puntos y con el Nottingham Forest y Go Ahead Eagles como rivales en las dos últimas jornadas.

