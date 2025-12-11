Resultados de la Europa League en su jornada 6 en fase liga

El gol del delantero español Pau Víctor le dio la victoria al Sporting de Braga ante el Niza por 1-0 en la sexta jornada de la Europa League, un resultado que sonroja a un cuadro francés que es colista con cero puntos y que consolida a los visitantes en la zona alta de la tabla.
Pau Víctor, exjugador del Barcelona, hizo la diferencia en un partido igualado en cuanto a ocasiones con su tanto a los 28 minutos de encuentro, tras finalizar con un disparo preciso y raso desde el punto de penalti una transición rápida del Braga.
Una victoria importante para el conjunto luso, que se sitúa en el cuarto puesto con 13 puntos y con el Nottingham Forest y Go Ahead Eagles como rivales en las dos últimas jornadas.