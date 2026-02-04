San Diego de Aníbal Godoy golea a Pumas de Adalberto Carrasquilla quien salió con molestias

La Copa de Campeones CONCACAF cerró su noche inaugural con un debut triunfal de San Diego FC, que se impuso 4-1 a Pumas UNAM en el partido de ida de la Primera Ronda, disputado el martes en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, Estados Unidos en un duelo marcador por los panameño Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

Los visitantes se adelantaron en el marcador al minuto 11, cuando Adalberto Carrasquilla envió el balón al centro del área para asistir a Robert Morales, quien abrió el marcador con una impecable chilena.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

San Diego FC encontró el empate al 68’, cuando Manu Duah conectó un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Anders Dreyer.

El conjunto local tomó la ventaja al 76’, cuando Wilson Eisner envió un centro preciso para encontrar a David Vázquez en el segundo poste, y este definió de cabeza para mandar el balón al fondo de la red.

Los debutantes ampliaron la ventaja al 81’ gracias a Alex Mighten, quien aprovechó un balón suelto dentro del área tras un intento de David Vázquez.

Luca Bombino puso cifras definitivas al triunfo de San Diego al 86’, con un remate dentro del área chica para asegurar la primera victoria del club estadounidense en la Concacaf Copa de Campeones.

Pumas UNAM será local en el partido de vuelta de la serie el 10 de febrero en el Estadio Universitario, en Ciudad de México, México. El ganador en el marcador global avanzará a los octavos de final.

Duelo entre Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla

Aníbal Godoy disputó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla, mientras que "Coco" jugó 45 minutos y fue sustituido previo a iniciar el segundo tiempo.

FUENTE: CONCACAF