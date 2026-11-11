Thomas Tuchel: "Jobe Bellingham ha seguido un camino como el de Jude"

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, dijo este miércoles que Jobe Bellingham, convocado por primera vez con la selección, ha seguido un camino muy similar al de su hermano Jude Bellingham al marcharse al extranjero para triunfar.
Thomas Tuchel reconoce que Jobe Bellingham evoluciono en el Dortumnd
"Hay muchas maneras diferentes de llegar al top. Jobe ha seguido un camino similar al de Jude y se fue al extranjero para desarrollar su fútbol en un club como el Dortmund donde hay mucha presión. Es un gran sitio para evolucionar", destacó.
El técnico germano, que puede darle sus primeros minutos este jueves contra Croacia en la Liga de Naciones, aseguró que Jobe se merece estar en la selección y que lo ha hecho muy bien como capitán de la sub-21.
"En el Dortmund lo ha hecho muy bien y es genial tenerle aquí", afirmó.
FUENTE: EFE