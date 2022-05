Final LPF: Luis Zúñiga quiere su primer campeonato con Sporting SM

El jugador del Sporting de San Miguelito considera que la unión que presenta el grupo dentro del camerino ha sido una parte fundamental en esta campaña de la LPF.

El volante ofensivo mostró su deseo de ser campeón y declaró que, " Ya he perdido tres finales, no he tenido la oportunidad de ser campeón en la LPF, pero espero el sábado darle la segunda estrella al Sporting y ganar mi primer campeonato en la liga panameña".

El futbolista panameño de 25 años tendrá este sábado una cuarta oportunidad de ganar el campeonato, cuando enfrente a Alianza FC en el estadio Rommel Fernández.