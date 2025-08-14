Selección de Baloncesto de Panamá: ¿Cuáles son los precios de las nuevas camisetas?

Con la mirada puesta en la Copa Latina (17 al 19 de agosto en la Arena Roberto Durán) y la FIBA Americup 2025 (22 de agosto - 31 de agosto en Nicaragua), la selección de Baloncesto de Panamá ya tiene su nueva indumentaria de cara a estos importantes torneos internacionales de alto nivel.
Por su parte, la alternativa es un diseño moderno en azul con blanco, evocando la pureza de nuestros mares.
Precios de las nuevas camisetas de la Selección de Baloncesto de Panamá
Las camisetas roja y azul cuestan 59.95. Mientras que los pantalones 49.95.
Disponibles ya en adidas.pa y desde el 15/08 en Adidas Multiplaza, Adidas Town Center, Adidas Albrook Mall y adidas.pa