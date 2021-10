Champions League: "El equipo está fuerte", asegura Simeone tras derrota ante Liverpool

"No estoy contento porque queríamos ganar, pero el equipo está fuerte y eso me pone contento", aseguró Simeone tras el partido en rueda de prensa.

"Ellos empezaron mucho mejor, con mucha dinámica y contundencia, como es su estilo de juego", dijo Simeone, afirmando que "parecía que el partido iba hacia una victoria fácil del Liverpool".

"Muchos se habrían desmoronado pero pasó todo lo contrario, el equipo reaccionó, empezó a ganar duelos, a atacar donde hacíamos daño", aseguró Simeone.

Con el 2-2, "llega la expulsión, el penal, el penal no cobrado... Los árbitros que nos favorecieron en Milán con la expulsión que el rival reclamaba que no era, hoy ha pasado lo contrario", dijo en referencia al penal pitado inicialmente a favor del Atlético y luego corregido por el VAR.

Sin embargo, Simeone rechazó culpar al árbitro por la derrota: "Si vio en el VAR que no era penal, es que no era penal".

"Hubo un gran arranque del Liverpool, una gran reacción y fortaleza para aguantar con diez e incluso pudimos empatar con la ocasión de Ángel Correa", dijo Simeone.

Preguntado por su acción de irse tras el final del encuentro sin dar la mano a Klopp, Simeone aseguró que "yo siempre no saludo después del partido porque no me gusta. No es saludable ni para el que gana ni para el que pierde, pero ahora cuando lo vea, lo saludo sin problema".

