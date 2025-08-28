Champions League: El Marsella de Amir Murillo jugará contra el Real Madrid

Luego de conocer el Sorteo de la UEFA Champions League para la fase liga 2025-2026 el Olympique Marsella de Michael Amir Murill se enfrentará al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

La fecha y horario aún están por confirmarse, hasta el sábado 30 de agosto que la UEFA revela el calendario oficial.

