Champions League: El Marsella de Amir Murillo jugará contra el Real Madrid

Luego de conocer el Sorteo de la UEFA Champions League para la fase liga 2025-2026 el Olympique Marsella de Michael Amir Murill se enfrentará al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
El Olympique Marsella tiene una dura tarea en su regreso a la Champions League, enfrentarse al 15 veces campeón de este torneo y en su casa, pero sin duda que será un sueño realizado para el panameño.
Rivales del Marsella de Amir Murillo
Liverpool
Real Madrid
Atalanta
Club Brujas
Ajax
Sporting Lisboa
Newcastle
Union SG