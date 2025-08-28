UCL Champions League -  28 de agosto de 2025 - 12:05

Michael Amir Murillo jugará en el estadio Santiago Bernabéu en Champions League en el duelo del Real Madrid vs Olympique Marsella.

Champions League: El Marsella de Amir Murillo jugará contra el Real Madrid

Luego de conocer el Sorteo de la UEFA Champions League para la fase liga 2025-2026 el Olympique Marsella de Michael Amir Murill se enfrentará al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

La fecha y horario aún están por confirmarse, hasta el sábado 30 de agosto que la UEFA revela el calendario oficial.

El Olympique Marsella tiene una dura tarea en su regreso a la Champions League, enfrentarse al 15 veces campeón de este torneo y en su casa, pero sin duda que será un sueño realizado para el panameño.

Rivales del Marsella de Amir Murillo

Liverpool

Real Madrid

Atalanta

Club Brujas

Ajax

Sporting Lisboa

Newcastle

Union SG

