Champions League: El Real Madrid abre el marcador de tiro libre

El DT de los merengues dispone su once de gala contra el Sheriff, duelo en el que el Real Madrid busca sellar matemáticamente su pase a octavos de la Champions League .

El Real Madrid quiere ganar en Tiraspol. Con ese horizonte, Carletto no se reservó nada desde el inicio del encuentro. Regresó al once Militao, que descansó en Granada y cuyo lugar en el once fue ocupado por Nacho, y respecto al partido de Los Cármenes prescinde de Asensio para dar entrada a Rodrygo.