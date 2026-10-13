UCL Champions League -  13 de octubre de 2026 - 09:33

Champions League: Partidos para hoy martes 13 de octubre

Conoce a continuación los partidos que se llevarán a cabo este martes 13 de octubre en la UEFA Champions League.

Champions League: Partidos para hoy martes 13 de octubre

Champions League: Partidos para hoy martes 13 de octubre

La segunda jornada de la UEFA Champions League presenta una cartelera de nueve encuentros para este martes, con grandes clubes europeos como Arsenal, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Inter de Milán y Bayern Múnich en acción.

Partidos para hoy en la Champions League

  • Lens vs. Sporting CP a las 11:45 A.M.
  • Sabah vs. Slavia Praga a las 11:45 A.M.
  • Arsenal vs. Lille 2:00 P.M.
  • Atlético de Madrid vs. Manchester United 2:00 P.M.
  • Galatasaray vs. Barcelona 2:00 P.M.
  • Inter de Milán vs. Club Brujas 2:00 P.M.
  • Leipzig vs. PSV 2:00 P.M.
  • Viking vs. Bayern Múnich 2:00 P.M.
  • Villarreal vs. Napoli 2:00 P.M.

Los equipos buscarán sumar puntos importantes en esta segunda jornada de la competición europea, en una fecha que promete encuentros atractivos y grandes emociones para los aficionados al fútbol.

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