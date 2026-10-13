La segunda jornada de la UEFA Champions League presenta una cartelera de nueve encuentros para este martes, con grandes clubes europeos como Arsenal, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Inter de Milán y Bayern Múnich en acción.
UCL Champions League - 13 de octubre de 2026 - 09:33
Champions League: Partidos para hoy martes 13 de octubre
Conoce a continuación los partidos que se llevarán a cabo este martes 13 de octubre en la UEFA Champions League.
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Partidos para hoy en la Champions League
- Lens vs. Sporting CP a las 11:45 A.M.
- Sabah vs. Slavia Praga a las 11:45 A.M.
- Arsenal vs. Lille 2:00 P.M.
- Atlético de Madrid vs. Manchester United 2:00 P.M.
- Galatasaray vs. Barcelona 2:00 P.M.
- Inter de Milán vs. Club Brujas 2:00 P.M.
- Leipzig vs. PSV 2:00 P.M.
- Viking vs. Bayern Múnich 2:00 P.M.
- Villarreal vs. Napoli 2:00 P.M.
Los equipos buscarán sumar puntos importantes en esta segunda jornada de la competición europea, en una fecha que promete encuentros atractivos y grandes emociones para los aficionados al fútbol.
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