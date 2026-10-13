MLB MLB -  13 de octubre de 2026 - 08:50

MLB: Daniel Espino lució impecable en la lomita ante Rays

Daniel Espino trabajó de manera perfecta en la lomita para los Guardianes de Cleveland en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

MLB: Daniel Espino lució impecable en la lomita ante Rays

MLB: Daniel Espino lució impecable en la lomita ante Rays

FOTO: MLB Pipeline

El lanzador derecho panameño Daniel Espino lució impecable en su trabajo en la lomita del Tropicana Field, para aportar en el triunfo 7-3 de los Guardianes de Cleveland ante los Tampa Bay Rays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

Espino, de 25 años de edad entró en labor de relevo con la pizarra abajo en el marcador en la quinta entrada y trabajó 1.0 episodio para mantener a raya a Tampa Bay ponchando a los 3 bateadores a los que enfrentó.

El "lanzallamas" panameño se enfrentó a Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero, todos al final fueron víctimas de sus pitcheos.

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Seis lanzadores se combinaron para sacar el partido, uno que iniciaron abajo en la pizarra, pero que comenzaron a encaminar desde la sexta entrada.

Jo Adell, Nathaniel Lowe, Chase DeLauter y José Ramirez aparecieron a la hora buena para remolcar y anotar carreras para darle la vuelta hasta la definitiva séptima carrera.

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