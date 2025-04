Lucas Vázquez da la cara tras ser eliminados de Champions League

"Ha sido un partido difícil, no hemos tenido todas las ocasiones que nos hubiese gustado. No le hemos perdido la cara al partido pero ha habido muchas interrupciones y la balanza no ha caído de nuestro lado y no hemos podido hacer lo que queríamos", afirmó el lateral derecho.

Lucas Vázquez dice que volverán más fuerte

En cuanto a la responsabilidad de la eliminación, Vázquez no se escondió: "Igual que cuando ganamos todos somos responsables cuando perdemos también. Es parte del fútbol, el madridismo sabe que nos dejamos la piel siempre, puede salir bien o mal, siempre damos la cara. Volveremos más fuertes, el Madrid volverá siempre y gracias por todo"

El jugador subrayó que el equipo está unido y "con ganas de conseguir lo que queda", la final de la Copa del Rey el 26 de abril en Sevilla y la LaLiga, en la que se encuentra a cuatro puntos del líder Barcelona.