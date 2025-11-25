FIFA revela el procedimiento para el Sorteo al Mundial 2026

A menos de 200 días del comienzo del Mundial 2026, la primera con 48 selecciones, FIFA ha confirmado el procedimiento para determinar la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, un hecho sin precedentes en la historia de la competición.

El sorteo final, uno de los momentos más emocionantes en el camino hacia el título mundial, reunirá a los técnicos y directivos de todas las selecciones clasificadas —y de las que aún siguen en liza— el viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. , donde conocerán a sus rivales en la lucha por alcanzar la gloria.

El procedimiento del sorteo final estipula que los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— serán asignados al bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno en función de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola publicada el miércoles 19 de noviembre de 2025. Por último, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al bombo 4.

¿Cómo será el sorteo de FIFA para el Mundial 2026?

En el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos. Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

Los detalles del procedimiento del sorteo están disponibles en FIFA.com .

