Culmina con éxito la III Edición del PMA TOUR 2021

Los jugadores Pablo Ruiz, Marcelo Lim, Samuel Ávila y Gilberto Bernal, en las categorías A, B, C y D en ese orden, fueron los ganadores del Panamá Titleist Tour Championship, en el que compitieron los 16 mejores jugadores del Panamá Mid-Amateur Tour 2021, en la modalidad match play, en el Club de Golf de Panamá .

Los campeones batallaron por 36 hoyos para ganar sus respectivas divisiones y, de paso, obtener el derecho de representar a Panamá en el próximo Campeonato Latinoamericano de Golf a celebrarse en Bahía Príncipe, La Romana en República Dominicana, del 1 al 6 de noviembre.

En la categoría A, Ruiz le ganó 1 up a Santiago Fascetto; en la B, Lim 3 & 2 a Martin Nahman; en la C, Ávila derrotó 4 & 2 a Fernando Alvarado y en la D, Bernal venció 2 up a Valentín Simbrón.

En esta tercera edición del PMA TOUR 2021 participaron más de 200 afiliados a la Asociación de Golf de Panamá (Apagolf), todos mayores de 19 años y con hándicap index mayor a 3. El PMA TOUR 2021 sumó más de 550 registros en sus 5 válidas oficiales.

Jean Pierre de Roux, presidente de la Apagolf dio un agradecimiento a todos los afiliados de la Asociación por el apoyo al PMA Tour en su III edición. "En todas las válidas hemos vivido una ambiente de camaradería y sana competencia; alcanzando niveles históricos de participación. Gracias a nuestros clubes de golf, patrocinadores, y todo el equipo humano que se empeñó en planificar y organizar la temporada 2021. Dios mediante, nos vemos en la 4ta edición en el 2022 porque #PanamáEsGolf”, agregó.

Bernal señaló que la cancha del Club de Golf de Panamá estuvo en muy buenas condiciones y que el match fue sumamente competitivo, definiéndose en el último hoyo. "Estoy muy contento de representar a Panamá, con este triunfo”, añadió.

Ávila se mostró satisfecho con el torneo. "Esto hace a uno entrenar y exigirse cada vez más para tratar de ser mejor, por eso hago una invitación a todos para que se unan el próximo año porque en verdad está muy bien organizado”, comentó.

Lim acotó que fue “una experiencia inolvidable, un match muy competitivo, es el 3er año que lo estoy jugando y ganar ha sido un milagro, estoy muy agradecido con APAGOLF porque están haciendo un estupendo trabajo”.

Por último, el campeón de la categoría A, Pablo Ruiz expresó que “este ha sido el mejor Match Play que he jugado en mi vida en temas de presión, me encantó participar en el MID, es un tour increíble te va creando consistencia, conoces gente nueva, la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo, estoy muy orgulloso de representar a Panamá”.

Los 16 finalistas del PMA Tour 2021 fueron: En la categoría A, Esteban Fistonich, Antonio Ferrari, Santiago Fascetto, Pablo Ruiz; por la B, Marco Lim, Jacky Jaffe, Martin Nahman, Daniel Levy; en la categoría C, Samuel Ávila, Juan Cárdenas, Ricardo Barrios, Fernando Alvarado; y en la Categoría D, Rigoberto Gordón, Gilberto Bernal, Valentín Simbrón y Luz Marina López.