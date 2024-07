París 2024: Kristine Jiménez se siente acoplada en la nueva categoría

La atleta de 22 años añadió: "He tenido la oportunidad de caminar alrededor de la villa, ver todas las cosas que tienen, me siento bien, tranquila, me siento feliz de compartir el mismo lugar con tantas estrellas y deportistas buenos, estoy motivadas".

Nueva categoría para Kristine Jiménez

"Me siento muy bien, la verdad que he venido trabajando hace mucho tiempo, acoplarme a esta nueva categoría, mentalmente me siento muy fuerte, enfocada en el objetivo y solamente me queda esperar al oponente y el día de la competencia el día 29", confesó Jiménez quien participa en sus segundos Juegos Olímpicos.

También pidió el apoyo de la afición: "Les pido por favor que nos apoyen a todos los atletas panameños, estamos aquí super felices de representar a Panamá, especialmente al judo".