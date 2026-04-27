Anthony Joshua volverá al cuadrilátero el 25 de julio en Riad

El púgil británico de peso pesado Anthony Joshua hará su esperado regreso a las acciones el próximo 25 de julio en en Riad, Arabia Saudita, en vivo a nivel mundial por DAZN.

El medallista de oro olímpico y ex bicampeón mundial unificado de peso pesado será la figura principal de "The Comeback", como parte del Festival de la Copa Mundial de Esports, donde se enfrentará al especialista en nocauts Kristian Prenga en un duelo de peso pesado.

Joshua llega al combate con un récord profesional de 28 victorias y 4 derrotas, incluyendo 25 victorias por nocaut, siendo su triunfo más reciente también por nocaut contra Jake Paul en diciembre de 2025.

Anthony Joshua y su vuelta al ring

Joshua dijo: “No es ningún secreto que me he tomado un tiempo para consolidarme y reconstruirme para estar listo para volver al ring, y hoy es el siguiente paso en ese camino".

En los últimos ocho años, Joshua ha sido una figura central en algunos de los eventos de peso pesado más importantes del boxeo, conquistando y unificando títulos mundiales con victorias históricas sobre Wladimir Klitschko, Joseph Parker, Kubrat Pulev y Andy Ruiz Jr.

También ha compartido el ring en combates de alto perfil contra Oleksandr Usyk, Daniel Dubois y Francis Ngannou, siendo cabeza de cartel en varios eventos mundiales en estadios como el de Wembley y el del Tottenham Hotspur.

En su camino se interpone el peso pesado albanés Prenga, que ostenta un récord perfecto de nocauts (20 victorias, 20 nocauts) y tan solo una derrota en su historial profesional.

El boxeador de 35 años, que se convirtió en profesional en 2016, competirá en el combate de mayor repercusión de su carrera hasta la fecha, lo que marcará su primera aparición en un gran evento principal internacional.