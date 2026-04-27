Champions League: ¿Cuándo son los partidos de ida en semifinales?

Esta semana se reactiva la UEFA Champions League con las semifinales de ida con los duelos entre PSG vs Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs Arsenal.
El Atlético ha ganado once de sus 15 eliminatorias a doble partido de las competiciones de la UEFA contra equipos ingleses, incluidas las tres semifinales, pero el Arsenal, que le endosó un contundente 4-0 en la fase liga, representa su prueba más dura contra lo mejor que puede ofrecer la Premier League.
Partidos de la ida de semifinales en al UEFA Champions League
Martes 28 de abril
- PSG vs Bayern Múnich en el Parque De Los Príncipes a las 2:00 P.M.
Miércoles 29 de abril
- Atlético de Madrid vs Arsenal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a las 2:00 P.M.