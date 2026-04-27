Champions League: ¿Cuándo son los partidos de ida en semifinales?

Esta semana se reactiva la UEFA Champions League con las semifinales de ida con los duelos entre PSG vs Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs Arsenal.

Para alcanzar su segunda final consecutiva, el Paris debe superar al equipo que más problemas le ha causado en las últimas temporadas: la victoria por 2-1 del Bayern en la cuarta jornada supuso la quinta victoria consecutiva del campeón alemán frente al vigente campeón de la Champions League.

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