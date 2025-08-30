LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  30 de agosto de 2025 - 20:25

Alianza FC rescata el empate contra el CAI en la jornada 6

El Alianza FC consiguió el punto en su visita a La Chorrera ante el CAI en la J6 del Clausura 2025 de la LPF Tigo.

Alianza FC rescata el empate contra el CAI en la jornada 6

Alianza FC rescata el empate contra el CAI en la jornada 6

El CAI y el Alianza FC igualaron 2-2 en la jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo, que se disputó en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en La Chorrera.

El juvenil Abraham Altamirano abrió el marcador al minuto 5 de partido cuando Rafael Águila sacó un remate a la portera y Kevin Melgar deja un rebote, en el descuido de la defensa llega el vikingo y saca su disparo.

El segundo tanto del CAI llegó de inmediato al minuto 8' cuando Marlon Ávila envió un centro perfecto para el cabezazo de Orman Davis y poner el juego 2-0.

Alianza FC reaccionó y el CAI se desmorona

Cuando parecía una goleada vikinga, Reyniel Perdomo aprovechó un centro desde el lateral para descontar al minuto 9', en un error del portero Martín Meléndez.

Al minuto 13' John Asprilla de cabeza la mandó al fondo en un centro de tiro libre, nuevamente quedó el CAI mal parado en una jugada a balón parado.

.

En esta nota:
Seguir leyendo

UMECIT FC vs SD Atlético Nacional: Fecha, hora y dónde ver J6 de la LPF

LPF: El Tauro FC le ganó por la mínima al CD Universitario

LPF: Partidos para la Jornada 6 del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias