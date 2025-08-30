Alianza FC rescata el empate contra el CAI en la jornada 6

El CAI y el Alianza FC igualaron 2-2 en la jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo, que se disputó en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en La Chorrera.

El juvenil Abraham Altamirano abrió el marcador al minuto 5 de partido cuando Rafael Águila sacó un remate a la portera y Kevin Melgar deja un rebote, en el descuido de la defensa llega el vikingo y saca su disparo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El segundo tanto del CAI llegó de inmediato al minuto 8' cuando Marlon Ávila envió un centro perfecto para el cabezazo de Orman Davis y poner el juego 2-0.

Alianza FC reaccionó y el CAI se desmorona

Cuando parecía una goleada vikinga, Reyniel Perdomo aprovechó un centro desde el lateral para descontar al minuto 9', en un error del portero Martín Meléndez.

Al minuto 13' John Asprilla de cabeza la mandó al fondo en un centro de tiro libre, nuevamente quedó el CAI mal parado en una jugada a balón parado.

.