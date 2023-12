Felipe Baloy comparte comunicado tras incidentes en la Final

Comunicado oficial

"Estoy enteramente agradecido con las oportunidades que la vida me ha brindado, y orgulloso de haber tenido la capacidad de aprovecharlas, transitarlas y sobre todo de haber aprendido de cada victoria y cada derrota que a lo largo de mi carrera he tenido, porque a pesar de ser profesional, esto no es garantía de perfección, cada día trabajo con el animo de construir un legado, principalmente en mi familia y cuando es posible en aquellos que han seguido mi carrera y anhelan algún día lograr algunas cosas de las con con mucho trabajo y sacrificio he logrado, pero no siempre todo es perfecto, como seres humanos en contadas ocasiones cometemos errores, unos que te dejan en el ojo del huracán y otros que muchas veces pasan desapercibidos, pero siempre debemos tener un corazón humilde y en paz para reconocerlo y saber el momento indicado para aceptarlo, no solo por mi, sino por muchos que se esfuerzan para vivir de una pasión como lo es el fútbol, mi principal objetivo es que todos los jóvenes entiendan que los sueños se persiguen trabajando, intentando, capacitándose, preparándose física y sobre todo mentalmente para saber afrontar las situaciones que se puedan presentar de una manera adecuada", compartió a través de su cuenta de Instagram, Felipe Baloy.