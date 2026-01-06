Gianni Cagua reforzará al bicampeón de la LPF en el Clausura 2026

Gianni Cagua, nacido en Esmeraldas, Ecuador, fue anunciado este martes como nuevo jugador del CD Plaza Amador de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Cagua es hijo de Jhon Cagua, actual entrenador del CD Universitario.
Gianni llega a reforzar el ataque de los plazinos, junto a Omar Browne, quien fue presentado el lunes como fichaje estrella del onceno que dirige Mario Méndez.
Trayectoria de Gianni Cagua, fichaje del CD Plaza Amador - LPF
- Delfín SC (Ecuador)
- Potros del Este (Panamá)
- Vargas Torres (Serie B de Ecuador)
- Club Brasilia (Ecuador)
- Portoviejo FC (Ecuador)