LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  6 de enero de 2026 - 08:44

Gianni Cagua reforzará al bicampeón de la LPF en el Clausura 2026

El futbolista ecuatoriano Gianni Cagua fue presentado oficialmente como refuerzo del CD Plaza Amador, de cara al Clausura 2026 de la LPF.

FOTO: GIANNI CAGUA

Gianni Cagua, nacido en Esmeraldas, Ecuador, fue anunciado este martes como nuevo jugador del CD Plaza Amador de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

El joven atacante de 25 años ya tiene experiencia en el fútbol canalero, tras jugar con los Potros del Este en el Clausura 2024, marcando un total de 5 goles con 3 asistencias en 12 partidos.

