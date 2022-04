Los Potros del Este jugarán de local en el Estadio Javier Cruz 

Después de la polémica del pasado sábado por el partido jugado entre Potros del Este y San Francisco FC en una enlodada cancha de la Hacienda Country Club , la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) determinó que no se jugará más en dicho escenario y el Estadio Javier Cruz "Artes y Oficios" surge como alternativa.

"Estábamos todos conscientes de que esta no es una cancha o un estadio de fútbol y que tenía sus limitantes, dentro de la planeación estaba que hasta cierto punto se iba a utilizar en el Apertura, pero se adelantó todo (las lluvias) y lamentable el escenario que se mostró el pasado fin de semana. Bien estaba en la comisión arbitral si no rodaba la bola determinar que no se hacía el partido, pero al final fue un espectáculo deslucido donde se vio afectado el desarrollo del fútbol", expresó Mario Corro, Presidente de la Liga Panameña de Fútbol, en entrevista con Deportes RPC este lunes.