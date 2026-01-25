LPF: Árabe Unido y Alianza FC igualaron en un partidazo de la J2

El Árabe Unido de Colón y el Alianza FC protagonizaron un partidazo en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO), tras igualar 2-2 en el COS Sports Plaza.

El jugador aliancista Rasheen Mathews aprovechó un error en la zona defensiva para marcar el primer gol del encuentro al minuto 25'.

Los dirigidos por Jair Palacios aumentaron la ventaja al 32' con una anotación de penal de Reyniel Perdomo, pero los coloneses reaccionaron en el segundo tiempo para empatar el compromiso con goles de Gustavo Chara (59') y Alessandro Canales de cabeza (71').

Movimientos en la tabla - LPF

El Expreso Azul suma su primer punto del certamen tras caer en la primera fecha ante el UMECIT FC y se ubica en la quinta posición de la Conferencia Este, a la espera de lo que haga el CD Plaza Amador.

Por su parte, los "pericos" son terceros momentáneamente con 2 unidades, después de empatar con Tauro en la jornada 1.

En otro partido disputado el día sábado, CD Universitario y CAI empataron 1-1 en el Estadio Universidad Latina.