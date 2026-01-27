LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 2 del Clausura 2026

La jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- UMECIT / 2 / 6
- Sporting SM / 2 / 4
- Alianza FC / 2 / 2
- Tauro FC / 2 / 2
- Árabe Unido / 2 / 1
- Plaza Amador / 2 / 0
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CAI / 2 / 4
- CD Universitario / 2 / 4
- Unión Coclé / 2 / 2
- San Francisco / 2 / 2
- Veraguas United / 2 / 1
- Herrera FC / 2 / 1