LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 2 del Clausura 2026

Conoce a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tras la jornada 2.

FOTO / LPF

La jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.

RESULTADOS DE LA J2 DEL CLAUSURA 2026 LPF

  • San Francisco 2 - 2 Herrera
  • Árabe Unido 2 - 2 Alianza FC
  • Tauro FC 0 - 0 Sporting San Miguelito
  • CD Universitario 1 - 1 CAI
  • Unión Coclé 2 - 2 Veraguas United
  • UMECIT FC 1 - 0 CD Plaza Amador

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J2 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. UMECIT / 2 / 6
  2. Sporting SM / 2 / 4
  3. Alianza FC / 2 / 2
  4. Tauro FC / 2 / 2
  5. Árabe Unido / 2 / 1
  6. Plaza Amador / 2 / 0

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CAI / 2 / 4
  2. CD Universitario / 2 / 4
  3. Unión Coclé / 2 / 2
  4. San Francisco / 2 / 2
  5. Veraguas United / 2 / 1
  6. Herrera FC / 2 / 1
