LPF: El CD Plaza Amador sufrió para vencer al CD Universitario en la J9

El CD Plaza Amador remontó para llevarse la victoria 4-3 sobre el CD Universitario en la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
La remontada del CD Plaza Amador - LPF
La reacción de los "Leones" llegó al 7' con un potente remate de larga distancia de Davis Murillo, después de recibir un pase en corto en un tiro libre cobrado por Alberto "Negrito" Quintero.
Los dirigidos por Mario Méndez completaron la remontada con anotaciones de Freddy Góndola (28'), Alberto Quintero (penal 38') y José Murillo (44'), pero terminaron sufriendo en el segundo tiempo cuando llegaron los goles de Joel Clarke (52') y Aldair Mckenzie (72').
Con este resultado, el Plaza llega a 14 puntos en la Conferencia Este y el Universitario se queda con 8 unidades en la Conferencia Oeste.