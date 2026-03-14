LPF: El CD Plaza Amador sufrió para vencer al CD Universitario en la J9

El CD Plaza Amador remontó para llevarse la victoria 4-3 sobre el CD Universitario en la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

El onceno de la "U" abrió el marcador por medio de Aldair Mckenzie en el Estadio Universidad Latina, quien aprovechó una mala salida de la zona defensiva para vencer al guardameta Samuel Castañeda al minuto 3'.

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La remontada del CD Plaza Amador - LPF

La reacción de los "Leones" llegó al 7' con un potente remate de larga distancia de Davis Murillo, después de recibir un pase en corto en un tiro libre cobrado por Alberto "Negrito" Quintero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2032995869553782997?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZ!



Davis Murillo con un potente remate de larga distancia, iguala el marcador ante el Universitario. #LPFxRPC pic.twitter.com/1PenA2Jefv — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 15, 2026

Los dirigidos por Mario Méndez completaron la remontada con anotaciones de Freddy Góndola (28'), Alberto Quintero (penal 38') y José Murillo (44'), pero terminaron sufriendo en el segundo tiempo cuando llegaron los goles de Joel Clarke (52') y Aldair Mckenzie (72').

Con este resultado, el Plaza llega a 14 puntos en la Conferencia Este y el Universitario se queda con 8 unidades en la Conferencia Oeste.