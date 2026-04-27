LPF: Así queda el panorama en la Conferencia del Este a falta de una fecha

LPF: Así queda el Panorama de la Conferencia del Este a falta de una fecha

La Conferencia del Este de la LPF se disputará en la jornada 16 su dos últimos boletos a playoff en una jornada totalmente simultánea que se disputará este sábado 2 de mayo.

Con un ya clasificado Plaza Amador, los boletos que ocuparán el puesto 2 y 3 de la conferencia, serán disputados en la ultima fecha con un mínimo margen de puntos que disputarán el Alianza FC (24), Umecit FC (22) y Tauro FC con 21 unidades en la cuarta posición.

Por otra parte, el Deportivo Árabe Unido buscará su boleto con un siempre difícil Plaza Amador(clasificado) a quien tendrá que vencer este sábado a la espera de que Tauro FC y Umecit FC no se hagan daño. El expreso azul de salir victorioso de su compromiso su boleto no dependerá totalmente de ellos.

Por último, el Sporting San Miguelito tendrá que cerrar con visita un Alianza FC que necesita sellar su clasificación en el Estadio Javier Cruz, el conjunto verdolaga se mantiene en la segunda posición con 24 puntos y su clasificación pende de ellos mismos.