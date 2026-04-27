San Francisco FC vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J16 del Clausura 2026 LPF

San Fancisco FC vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J16 del Clausura 2026 LPF FOTO: LPF

La ronda regular de la LPF llega a su final con la jornada 16 este fin de semana cuando el San Francisco FC reciba a al CD Universitario el sábado 2 de mayo en una fecha que será simultánea.

Los monjes tendrán que recibir a un ya rezagado Universitario que busca cumplir con su último compromiso sin aspiraciones a la próxima ronda del campeonato.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse