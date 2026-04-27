La ronda regular de la LPF llega a su final con la jornada 16 este fin de semana cuando el San Francisco FC reciba a al CD Universitario el sábado 2 de mayo en una fecha que será simultánea.
El 'Sanfra' con una diferencia de -6 goles, deberá depender de un “milagro” si busca pasar a la siguiente ronda.
San Francisco FC vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J16 del Clausura 2026 LPF
- Fecha: sábado, 2 de mayo del 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes desde las 3:45 pm.