FUTBOL Liga Panameña de Fútbol LPF -  27 de abril de 2026 - 11:05

San Francisco FC vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J16 del Clausura 2026 LPF

El San Francisco FC de la Chorrera recibe al CD Universitario en la jornada 16 de la LPF de la Conferencia del Oeste.

San Fancisco FC vs CD Universitario: Fecha

San Fancisco FC vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J16 del Clausura 2026 LPF

FOTO: LPF

La ronda regular de la LPF llega a su final con la jornada 16 este fin de semana cuando el San Francisco FC reciba a al CD Universitario el sábado 2 de mayo en una fecha que será simultánea.

Los monjes tendrán que recibir a un ya rezagado Universitario que busca cumplir con su último compromiso sin aspiraciones a la próxima ronda del campeonato.

El 'Sanfra' con una diferencia de -6 goles, deberá depender de un “milagro” si busca pasar a la siguiente ronda.

San Francisco FC vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J16 del Clausura 2026 LPF

  • Fecha: sábado, 2 de mayo del 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes desde las 3:45 pm.

En esta nota:
Seguir leyendo

CAI vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J15 del Clausura 2026 LPF

LPF: CAI y CD Universitario se preparan para definir el posible último boleto a la Playoffs

LPF: Partidos para la jornada 16 del Clausura 2026

Recomendadas

Últimas noticias