LPF: Gabriel Chiari y César Medina hablan tras el campeonato

"Gracias a Dios por presentarme la ocasión y la oportunidad precisa para anotar los goles, una felicidad enorme para darle al Alianza su primera estrella y a ese afición".

El Alianza FC logra su primera estrella y Gabriel Chiari aprovecha para felicitar a sus compañeros y la gran afición.

"Representa mucho y no a mi solamente, si no a los compañeros que hicimos un excelente torneo, manejamos la ansiedad y gracias a Dios sacamos partido a partido adelante. No sé, gracias a Dios por regalarle esa estrella casi 60 años sin poder darle ese título".

Por su parte, el veterano jugador César El Bombo Medina dio sus impresiones después de su gran partido en la final de la LPF ante Sporting SM.

"Contento pero le doy la honra a Dios que me da la gracia para llegar a la final, logramos el campeonato y les dije con calma yo se que vamos a ganar que Dios nos ayudará, yo sé de lo que están hecho", dijo César Medina.

CON DEDICATORIA AL CIELO

César Medina abrió sus emociones y le dedicó este título a su sobrino (QEPD), mientras se le cristalizaban sus ojos, recordando a Adonis Villanueva, quién también fue ex futbolista.

"Es una alegría grande, para la fanaticada que esta allí y esto se lo dedico a mi sobrino que falleció, no tengo palabras saben que todo lo que haga será para él".

El Bombo Medina confesó que mientras se encuentre en buenas condiciones físicas seguiré aportando a mi equipo.

Mientras que me prepare bien yo voy a seguir, hay que celebrar, estaba buscando esto hace tiempo y lo he logrado.