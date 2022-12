LPF: Herrera FC en busca de ser protagonista en el apertura 2023

"Queremos conseguir un equipo reconocible, que sea de transiciones rápidas que pise campo contrario y sea sólido defensivamente", continuó. .

El equipo del interior de la República terminó en la quinta posición en el clausura 2022 en la conferencia oeste y Corral tiene claro que cambiar cosas era necesario para mejorar.

"Entendíamos que el semestre pasado no fue positivo, había que cambiar algo y detectar que estábamos haciendo mal", señaló el DT.

Sobre los rumores que colocan al delantero Newton Williams en su equipo, comentó "Es una parte que no me compete a mi, es algo de despacho, pero claro que me gustaría que estuviera aquí ", finalizó el DT.

Edson Samms luego de su paso por el Sporting San Miguelito, llega a reforzar al conjunto herrerano para el apertura 2023 y lo toma como un reto personal.

"Esta provincia me ha recibido bien, vengo haciendo las cosas bien, fuera y dentro del terreno, quiero que este sea mi año", inició. "El grupo se está acoplando, está temporada estamos trabajando en conjunto y tirando hacia el mismo lado para lograr grandes cosas", resaltó el habilidoso extremo.