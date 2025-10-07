LPF: Partidos para la jornada 12 del Clausura 2025

Las acciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO) continúan con choques emocionantes en varios escenarios del país en la fecha 12.

La fecha iniciará con el encuentro entre el Alianza FC y el Tauro FC en el Estadio de Los Andes, el sábado 11 de octubre desde las 4:00 p.m.