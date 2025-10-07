LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  7 de octubre de 2025 - 12:58

LPF: Partidos para la jornada 12 del Clausura 2025

Repasa cuáles son los partidos para la jornada 12 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

FOTO: LPF

Las acciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) continúan con choques emocionantes en varios escenarios del país en la fecha 12.

La fecha iniciará con el encuentro entre el Alianza FC y el Tauro FC en el Estadio de Los Andes, el sábado 11 de octubre desde las 4:00 p.m.

Partidos de la J12 del Torneo Clausura 2025 de la LPF

Sábado, 11 de octubre

  • Alianza FC vs Tauro FC - Estadio Los Andes (4:00 pm) En vivo por la señal de RPC Televisión
  • CAI vs CD Universitario - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)
  • CD Plaza Amador vs Árabe Unido - COS Sports Plaza (8:30 pm)

Domingo, 12 de octubre

  • Herrera FC vs Veraguas United - Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
  • San Francisco vs Atlético Nacional - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)

Lunes, 13 de octubre

  • UMECIT FC vs Sporting San Miguelito - COS Sports Plaza (8:30 pm)
