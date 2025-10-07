LPF: Partidos para la jornada 12 del Clausura 2025

Las acciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) continúan con choques emocionantes en varios escenarios del país en la fecha 12.
Partidos de la J12 del Torneo Clausura 2025 de la LPF
Sábado, 11 de octubre
- Alianza FC vs Tauro FC - Estadio Los Andes (4:00 pm) En vivo por la señal de RPC Televisión
- CAI vs CD Universitario - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)
- CD Plaza Amador vs Árabe Unido - COS Sports Plaza (8:30 pm)
Domingo, 12 de octubre
- Herrera FC vs Veraguas United - Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
- San Francisco vs Atlético Nacional - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)
Lunes, 13 de octubre
- UMECIT FC vs Sporting San Miguelito - COS Sports Plaza (8:30 pm)